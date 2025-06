Transfert de Barcola : Le PSG pousse un coup de gueule !

Bradley Barcola fait l'objet de nombreuses spéculations ces derniers temps avec un vif intérêt du Bayern Munich à son encontre. Mais du côté du PSG, on affirme que l’ailier français ne partira pas, peu importe le prix, et Nasser Al-Khelaïfi l'a bien fait comprendre en contactant directement le club munichois pour fermer la porte.

Barcola toujours dans les plans de Luis Enrique

Malgré l’arrivée de Kvicha Kvaratskhelia l'hiver dernier au PSG et la montée en puissance de Désiré Doué qui ont relégué Bradley Barcola a un statut de joueur moins indiscutable, le temps de jeu de l'ancien crack de l'OL est loin d’être un problème, et la rotation offensive du PSG semble plus que saine. D'ailleurs, selon les dernières tendances, Luis Enrique serait catégorique et refuserait d'entendre parler d'un départ de Barcola cet été. Et il n'est pas le seul au PSG...