OM : Le transfert de Greenwood va couter très cher ?

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a fait plusieurs gros paris, afin d’accompagner Roberto De Zerbi dans son projet. C’est le cas avec Mason Greenwood, sur qui peu de club souhaitaient miser, même après son prêt intéressant à Getafe. Et c’est une grande victoire, puisque l’international anglais s’est révélé être l’un des meilleurs Marseillais de la saison.

Si les polémiques et les débats n’ont pas manqué, Mason Greenwood a terminé sa première saison à l’ OM sur une très bonne note. De quoi convaincre les dirigeants phocéens à encore plus miser sur lui pour l’avenir, puisqu’il est avec Adrien Rabiot ou Leonardo Balerdi l’une des valeurs sûres de l’équipe.

Le plan de l’OM

Cela serait notamment passé par le mercato, puisque RMC Sport nous apprend que l’OM fait tout pour mettre sa star dans les meilleures dispositions. On a ainsi pu voir ses compatriotes Angel Gomes et CJ Egan-Riley débarquer, ce qui pourrait mettre plus à l’aise un Greenwood qui ne maitrise pas encore la langue française.