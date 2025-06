PSG : Transfert à 70M€, c'est déjà terminé ?

Depuis plusieurs semaines, le PSG négocie avec Bournemouth pour Illya Zabarnyi, qui serait vu par Luis Enrique comme la recrue parfaite en défense centrale. L’Ukrainien serait d’ailleurs déjà partant pour débarquer en France, mais reste à en faire de même avec Bournemouth. Le champion de France serait tout proche de son but, et l’affaire pourrait être conclue contre un chèque de 70M€.

Pour le moment, le PSG n’a pas encore enregistré de renfort lors du mercato. Le club de la capitale a toutefois des pistes et des négociations se tiendraient même actuellement. On pense notamment au central de Bournemouth, Illya Zabarnyi, qui a de fortes chances de devenir la première recrue estivale parisienne. L’Ukrainien a été ciblé par Luis Campos et Luis Enrique, qui apprécient ses qualités et qui l’imaginent bien challenger Marquinhos, qui est le seul vrai spécialiste du poste d’axial droit en ce moment à Paris.