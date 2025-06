PSG : Jackpot de 63M€ cet été ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent aux Etats-Unis pour disputer la Coupe du monde des clubs, le PSG a réussi à passer la phase de poules et jouera les huitièmes de finale face à l'Inter Miami ce dimanche. En plus de la volonté d'affirmer un peu plus sa domination sur le plan sportif après sa victoire en Ligue des champions, le club peut remplir sérieusement ses caisses plus il va loin dans son parcours. On pourrait même atteindre les 63M€.

Malgré la défaite contre Botafogo, le PSG a passé assez sereinement la phase de poules de la Coupe du monde des clubs. Le club a très envie d'aller au bout de cette nouvelle compétition mais les choses devraient se corser. En attendant, les dirigeants peuvent se satisfaire d'avoir touché déjà beaucoup d'argent. En cette période de mercato, une telle somme n'est pas négociable.

Le PSG encaisse déjà aux Etats-Unis Invité dans cette nouvelle édition de la Coupe du monde des clubs, le PSG a déjà bien rempli son compte en banque grâce à ses résultats lors de la phase de poules. En effet, d'après les informations de RMC Sport, les primes de la Fifa sont énormes. Le PSG a touché 3,42M€ de prime de résultat pour les deux victoires obtenues et 6,41M€ pour sa qualification en huitièmes de finale. Une prime fixe de participation est également comptabilisée et son montant tournerait les 30M€.