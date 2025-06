PSG - Mbappé : Pierre Ménès balance ses infos sur le harcèlement !

La rédaction

Un an après son départ du PSG, le litige continue entre le PSG et Kylian Mbappé. Plusieurs plaintes ont déjà été déposées entre les deux camps et une nouvelle vient d’être portée par le joueur du Real Madrid, pour harcèlement moral. Les réactions pleuvent et Pierre Ménès a pris parti en dénonçant le comportement du PSG envers Mbappé.

Parti du PSG libre en direction du Real Madrid à l'été 2024, Kylian Mbappé n’a pas la meilleure des relations avec son ancien club. Des salaires et des primes impayés avaient été réclamées à hauteur de 55M€ par le capitaine de l'équipe de France, mais la commission supérieure de la FFF avait refusé cet appel. Au terme de cette affaire, le PSG avait même été jusqu'à demander près de 100M€ pour le préjudice causé par Mbappé. Aujourd'hui, c’est au tour du joueur d’attaquer en justice le club pour harcèlement moral.

Mbappé dénonce le loft au PSG Kylian Mbappé a dénoncé une tentative d’extorsion de signature remontant à l’été 2023 et la période où il avait été placé dans le loft lorsqu’il ne voulait pas renouveler son contrat avec le PSG. Des faits qui remontent à maintenant deux ans, et le timing de toute cette affaire n'a pas manqué de surprendre Pierre Ménès. Ce dernier a réagi dans un post sur son compte X : « La seule chose qui me surprend, c’est qu’il ait attendu si longtemps. Du coup, ça sent un peu la manœuvre », lâche Ménès.