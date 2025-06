PSG - Kylian Mbappé : Le tacle lâché par Zlatan Ibrahimovic ?

L'été dernier, après y avoir passé 7 saisons, Kylian Mbappé quittait le PSG. Une séparation houleuse qui dont certains problèmes ne sont clairement pas réglés. Voilà même que le Français a récemment déposé plainte pour harcèlement contre son ancien club. C'est ainsi que Zlatan Ibrahimovic s'est permis de glisser un tacle ?

Cela fait maintenant plusieurs mois que le conflit est ouvert entre Kylian Mbappé et le PSG . Parti du club de la capitale, le joueur du Real Madrid réclame 55M€ de salaires et primes impayés. Mais comme si ça ne suffisait pas, ce jeudi, on a appris que Mbappé avait déposé plainte harcèlement moral et tentative d'extorsion de signature suite à sa mise dans le loft par le PSG à l'été 2023.

« Il s’est mis dans une situation où il est plus important que le club »

Ce ne serait pas la première fois que Zlatan Ibrahimovic se permet de critiquer Kylian Mbappé. En effet, en 2022, suite à la prolongation du Français au PSG, le Suédois s'en était pris à lui et à son entourage, balançant : « Il a fait le bon choix pour le PSG, pas pour lui. Parce qu’il s’est mis dans une situation où il est plus important que le club. Et le club lui a donné les clés pour ça. Or, tu n’es jamais plus grand qu’un club. Aujourd’hui avec cette nouvelle génération, les parents, papa, maman, qui tu veux, ils pensent être devenus des stars. Ils parlent dans les journaux. Mais pour qui tu te prends ? Tais-toi et reste à ta place. C’est à ton fils de travailler et d’avoir de la discipline ».