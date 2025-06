«Satan Mbappé» abandonne le Real Madrid, le terrible constat

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé n'a pas pu répondre présent aux deux premières échéances du Real Madrid pour cette Coupe du monde des clubs, la faute à une gastro-entérite qui l'a laissé sur le carreau. Sans celui qui est critiqué par moments pour sa façon de restreindre un collectif, le club merengue n'a clairement pas donné satisfaction à Pierre Ménès sur ce point de vue.

«Satan Mbappé n’était pas là sur ces deux premiers matchs et on n’a pas vu d’amélioration»

Pendant une session de Face à Pierrot, Pierre Ménès ne s'est pas montré plus emballé que ça devant la prestation du Real Madrid sans celui qui est accusé par certains observateurs de tyranniser les collectifs dans lesquels il est inclus : Kylian Mbappé.

« J’ai regardé le match contre Pachuca. Je trouve pas ça convaincant. Rodrygo n’a pas joué, Vinicius, une fois de plus, a été transparent. Effectivement, il leur manque un milieu de terrain costaud. J’espère qu’il y a quelqu’un qui va apercevoir la lumière à ce niveau-là dans ce club. Je n’en suis pas plus convaincu que ça. Je trouve la façon de jouer brouillonne, pas convaincante, il n’y a pas de liant, de jeu collectif et pourtant Satan Mbappé n’était pas là sur ces deux premiers matchs et on n’a pas vu d’amélioration à ce niveau là ».