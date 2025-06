Dembélé : L’énorme bagarre au PSG !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l’issue d’une saison exceptionnelle, le PSG pourrait être particulièrement bien représenté dans le classement du Ballon d’Or. Ousmane Dembélé semble être le grand favori, mais du côté du Portugal, on voit également très bien Vitinha et Nuno Mendes se mêler à la bagarre avec le numéro 10 parisien.

Après une saison exceptionnelle, le PSG a de fortes raisons de croire que l'un de ses joueurs décrochera le Ballon d'Or . Le grand favori sera Ousmane Dembélé , nommé meilleur joueur de Ligue 1 mais également de Ligue des champions. Le principal rival du numéro 10 du PSG semble être Lamine Yamal , mais au Portugal, on voit plutôt deux autre Parisiens dans la bagarre pour le Ballon d'Or . En effet, Roberto Martinez milite pour Vitinha et Nuno Mendes .

Le Portugal milite pour Vitinha et Mendes au Ballon d'Or

« Vitinha et Nuno Mendes sont bien au-dessus du lot, de par ce qu’ils accomplissent pour leur club et leur profil. Vitinha est le style de joueur dont on est habitué en Espagne car Xavi ou Iniesta ont créé ce genre de milieu. Mais il a aussi les qualités du joueur de Premier League (il a joué à Wolverhampton en 2020/21), fort physiquement, qui aime les duels et qui est intelligent sur les coups de pied arrêtés », confie-t-il dans une interview accordée à El Partidazo de COPE avant de poursuivre au sujet de Nuno Mendes.