Luis Enrique - PSG : La déclaration d’amour inattendue

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain, l’heure est à la Coupe du monde des clubs, près de deux semaines après le sacre en Ligue des champions, les Parisiens vont tenter de faire coup double en devenant champions du monde après s’être adjugés la couronne européenne. De plus, Luis Enrique a fait une déclaration au football français avant le coup d’envoi de la compétition.

Luis Enrique a pu vivre plusieurs grandes compétitions depuis le début de sa carrière d’entraîneur. La Ligue des champions avec le FC Barcelone et le PSG où il l’a soulevé dans les deux clubs, mais aussi des compétitions en équipe nationale, lui qui a été le sélectionneur de l’Espagne pour l’Euro 2021 et la Coupe du monde 2022 notamment. L’Espagnol a donc pu baigner dans diverses cultures footballistiques et des styles bien différents.

«Cette Coupe du Monde des Clubs peut devenir une compétition majeure à l’avenir» A ses yeux, c’est cette mixité qui va prédominer pendant la Coupe du monde des clubs qui se déroulera aux États-Unis entre le 15 juin et le 13 juillet prochain. « Absolument. À ceci près que la plupart des meilleurs joueurs d’Amérique du Sud – mais aussi probablement d’Afrique et d’Asie – évoluent en Europe. C’est le continent qui concentre les championnats les plus relevés, et aussi les meilleurs joueurs, en théorie. Il est donc évident que cela va avoir une incidence sur le déroulement de l’épreuve. Pour autant, je pense que cette Coupe du Monde des Clubs peut devenir une compétition majeure à l’avenir et en cela, elle est très intéressante ».