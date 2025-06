Transfert : Le prochain renfort de l'OM, c'est lui !

Axel Cornic

Le mercato estival bat son plein à l’Olympique de Marseille, qui a déjà bouclé les arrivées d’Angel Gomes et de CJ Egan-Riley, tous les deux libres. Et la troisième recrue pourrait bientôt arriver, avec la presse italienne qui s’anime depuis quelques jours autour d’un transfert d’Evan Ndicka, défenseur central de l’AS Roma.

A Marseille on travaille pour renforcer l’équipe de Roberto De Zerbi, avec une saison très chargée qui se profile. Avec la Ligue des Champions, le coach de l’OM aura besoin de plus de solutions et c’est notamment le cas en défense, un secteur qui lui a posé beaucoup de problèmes.

Ndicka à l’OM Passé notamment par Manchester City, CJ Egan-Riley semble avoir un profil intéressant, mais l’OM ne va évidemment pas s’arrêter là. Ainsi, plusieurs pistes ont été évoquées à l’étranger et c’est notamment le cas en Italie, avec un possible deal avec l’AS Roma. Il s’agit plus précisément d’un échange entre Ismaël Koné et Evan Ndicka, défenseur central de 25 ans.