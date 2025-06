Rabiot : L'OM prépare un gros coup sur le mercato !

Libre après la fin de son contrat avec la Juventus, Adrien Rabiot a décidé de signer à l’Olympique de Marseille. Et ça marche plutôt bien pour lui, puisqu’il semble s’épanouir sous les ordres de Roberto De Zerbi, dont il est devenu l’un des plus fidèles soldats.

Depuis son arrivée, Pablo Longoria a bouclé quelques très jolis coups. Mais ce qu’il a fait l’été dernier avec Medhi Benatia, est assez fort. Le nouveau duo dirigeant de l’OM a réussi à convaincre Adrien Rabiot, international français libre et annoncé dans les meilleurs clubs d’Europe. Et le pari est plus que réussi, avec une excellente première saison de la part du milieu de terrain.