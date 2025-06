Transfert à 40M€ : La réponse cash de l’OM !

Après une première belle saison avec Roberto De Zerbi, les principaux cadres de l’Olympique de Marseille ont la cote à l’étranger. C’est le cas de Leonardo Balerdi, devenu l’un des plus grands leaders de l’équipe, et qui serait notamment suivi en Serie A, par la Juventus ou encore l’AS Roma.

Très critiqué il y a encore quelques années, Leonardo Balerdi semble désormais intouchable. Le stade Vélodrome a enfin adopté l’international argentin, Roberto De Zerbi en a fait son capitaine et l’ OM mise très gros sur lui pour l’avenir, en dépit du vif intérêt qu’il susciterait à l’étranger. Et c'est notamment le cas en Serie A , où Gian Piero Gasperini souhaiterait l’avoir à l’ AS Roma . Mais ce n’est pas tout, puisque l’un de ses anciens coachs le suivrait de très près...

« Même à ce montant-là, il ne part pas »

A Turin, on préparerait vraisemblablement une offre pour faire plier l’OM, mais la tâche s’annonce compliquée. Plusieurs sources ont en effet annoncé ces dernières semaines qu’à Marseille, on aurait fermé la porte à double tour à un possible départ de Leonardo Balerdi. Et même à des chiffres fous ! « Une offre à 40 millions d’euros ? Même à ce montant-là, il ne part pas » a déclaré un dirigeant phocéen, contacté par RMC Sport.