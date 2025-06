Real Madrid : Mbappé inquiété par un transfert à 60M€ ?

Etincelant sous les couleurs Stuttgart et de l'Allemagne ces derniers mois, Nick Woltemade aurait alerté la direction du Real Madrid. En effet, le club merengue serait emballé par l'idée de recruter le buteur de 23 ans lors de ce mercato estival. S'il rejoint le Real Madrid, Nick Woltemade sera donc en concurrence avec Kylian Mbappé la saison prochaine.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG , Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid l'été dernier. Titulaire indiscutable sous la houlette de Carlo Ancelotti , le numéro 9 merengue pourrait avoir un concurrent de taille la saison prochaine.

Selon les informations de Marca, le Real Madrid aurait identifié un tout nouveau profil en attaque. En effet, la Maison-Blanche serait tombée sous le charme de Nick Woltemade , qui réalise des prouesses avec Stuttgart et l' Allemagne depuis quelques mois. Le géant de 23 ans s'est aussi illustré lors de la demi-finale de l'Euro Espoirs en claquant un doublé face à l' équipe de France de Gérard Baticle ce mercredi (3-0). Un intérêt qui ne fait pas du tout les affaires de Kylian Mbappé .

Real Madrid : Woltemade dans les pattes de Mbappé ?

A en croire Marca, la direction du Real Madrid serait séduite par le profil rare de Nick Woltemade, qui est à la fois agile et à l'aise avec le ballon malgré sa taille (1m98). En plus du club merengue, le Bayern Munich, Chelsea et l'Atlético de Madrid en pinceraient également pour le buteur de 23 ans. D'après BILD, Stuttgart aurait déjà fixé le prix de Nick Woltemade, réclamant environ 60M€ pour la vente de son numéro 11. Si l'international allemand rejoint le Real Madrid cet été, il aura la lourde tâche de se frotter à Kylian Mbappé pour gagner sa place dans le XI de Xabi Alonso.