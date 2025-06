Mercato : Un transfert de folie en vue à l'OM ?

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après Angel Gomes et CJ Egan-Riley, d'autres recrues sont attendues à l'OM lors de ce mercato. Un renfort offensif est notamment recherché afin de compenser la vente de Luis Henrique. Dans cette quête, de nombreuses pistes ont d'ores et déjà été évoquées, mais voilà qu'un transfert XXL pourrait bien se préparer à l'OM.

Il n'y a toutefois pas que Noa Lang qui plairait à l' OM du côté du PSV Eindhoven . En effet, des intérêts du club phocéen pour Ivan Perisic et Johan Bakayoko ont également été évoqués. Selon La Provence, le Croate serait dans les petits papiers du FC Barcelone tandis qu'il aurait une offre pour prolonger de deux ans aux Pays-Bas. Pour ce qui est du Belge, des formations anglaises et allemandes seraient très avancées.

Un gros coup sur le marché ?

Qui sera donc l'ailier qui viendra à l'OM dans les semaines à venir ? A en croire le quotidien régional, il ne faudrait également pas exclure la possibililité d'une surprise avec un transfert d'envergure. En effet, à Marseille, on aurait activé d'autres dossiers et ainsi, on pourrait notamment voir l'OM faire un gros coup sur le marché afin d'offrir une nouvelle arme offensive à Roberto De Zerbi. A voir maintenant qui pourrait être cet heureux élu.