Transfert à 30M€ : L’OM trahi par un ancien de la maison ?

Devenu un cadre de l’Olympique de Marseille après avoir été longtemps critiqué, Leonardo Balerdi est clairement l’un des joueurs que Roberto De Zerbi aimerait garder la saison prochaine. Mais beaucoup de choses pourraient se passer lors de ce mercato estival, avec le défenseur marseillais qui semble avoir la cote à l’étranger.

L’été s’annonce une nouvelle fois mouvementé à Marseille. Avec la Ligue des Champions qui va arriver, à l’ OM la priorité est de construire un collectif solide sous les ordres de Roberto De Zerbi . Mais le plus important sera surtout de garder les meilleurs éléments et c’est le cas de Leonardo Balerdi , véritable patron de la défense.

Leonardo Balerdi en Italie ?

D’après les informations de RMC Sport, les dirigeants de l’OM ne souhaitent pas se séparer de l’international argentin, qui est considéré comme l’un des piliers du projet. Mais quelques occasions pourraient bien se présenter, puisque Balerdi aurait tapé dans l’œil de plusieurs clubs, notamment en Serie A. Après l’AS Roma, de l’autre côté des Alpes on parle en effet d’un intérêt prononcé de la Juventus. Et on parle notamment d’un possible transfert autour des 30M€, soit presque le triple de son prix d’achat en juillet 2021.