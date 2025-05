Mercato - OM : Balerdi, c’est terminé

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille a réussi à assurer une qualification en Ligue des Champions avec sa victoire face au Havre lors de la dernière journée de Ligue 1 (1-3). Mais le plus dur commence désormais, puisque les dirigeants vont devoir construire une équipe capable de faire bonne figure en Europe, en gardant notamment les meilleurs éléments de Roberto De Zerbi.

A Marseille, on n’a pas de temps. Alors qu’on fête à peine un retour en Ligue des Champions, voilà qu’il faut déjà penser à la saison prochaine et surtout au mercato, avec plusieurs dossiers chauds qui se dessine. Et à l’OM, il ne sera pas seulement question de recrutements…

L’été s’annonce chaud pour l’OM

Car il faudra surtout confirmer un collectif qui a permis à Roberto De Zerbi d’atteindre l’objectif européen dès sa première saison, avec notamment les questions autour de l’avenir d’Adrien Rabiot ou encore de Mason Greenwood. Mais c’est également le cas du capitaine Leonardo Balerdi, qui après avoir été beaucoup critiqué est devenu un titulaire indiscutable de l’OM et surtout l’un des leaders du vestiaire. Son contrat a été prolongé en août dernier et se termine en juin 2028, avec déjà par le passé un potentiel départ qui a été évoqué.

Pas de départ pour Balerdi, mais...

D’après les informations de RMC Sport, les portes seraient fermées pour l’international argentin. A Marseille, on souhaiterait ainsi garder Leonardo Balerdi et seul une offre indécente pourrait vraisemblablement faire hésiter les dirigeants. Reste à savoir à quel niveau est fixée la barre, avec le site spécialisé Transfermarkt qui l’évalue actuellement à 20M€, soit un peu moins du double de son prix d’achat en juillet 2021. Les pistes à l’étranger ne manquent pas et on parle notamment de la Serie A, avec le défenseur central de l’OM qui a le gros avantage de posséder un passeport italien, n’occupant donc aucune place d’extracommunautaire.