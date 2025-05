De Zerbi sur le départ : La presse italienne fait trembler l’OM !

Axel Cornic

Au terme d’une saison riche en rebondissements, l’Olympique de Marseille a fini par se qualifier pour la Ligue des Champions. Mais les Marseillais pourraient bien perdre Roberto De Zerbi, qui moins d’un an après son arrivée est déjà annoncé sur le départ, avec un possible retour en Serie A.

Les problèmes n’ont pas manqué, mais l’objectif principal est finalement atteint. Avec la Ligue des Champions, l’OM peut regarder l’avenir avec un peu plus de confiance et la première saison de Roberto De Zerbi a plutôt été une réussite. Mais le pire arrive, avec un été qui s’annonce agité à Marseille…

De Zerbi prêt à quitter l’OM...

Car les dirigeants de l’OM ont beaucoup de travail et trop peu de temps pour construire un effectif solide en vue de la Ligue des Champions. Mais il faudra surtout garder les éléments les plus importants de l’équipe… en commençant par le coach ! Car à l’étranger on assure que De Zerbi pourrait faire ses valises, avec un possible retour en Serie A qui est régulièrement évoqué.

Pour remplacer Gasperini à l’Atalanta ?

L’entraîneur de l’OM a été lié tour à tour à la Juventus, puis à l’AC Milan ou encore à l’AS Roma. Mais ces dernières semaines on parle plutôt de l’Atalanta, qui pourrait dire adieu à Gian Piero Gasperini ! Une piste relancé récemment par Calciomercato.it, qui révèle d’ailleurs que l’actuel coach bergamasque devrait rebondir du côté de la Juventus avec Giovanni Sartori, son ancien directeur technique qui est actuellement à Bologna. Il laisserait ainsi la place libre à Roberto De Zerbi...