Clash à l’OM : De Zerbi dit tout !

Alors que l’OM a validé son ticket pour la Ligue des champions, Roberto De Zerbi est revenu sur les rumeurs d’un vestiaire divisé et de tensions avec ses joueurs. En conférence de presse, l’entraîneur marseillais a tenu à rétablir la vérité et a défendu son management face aux critiques des derniers mois.

Si l’OM finit la saison de la meilleure des manières, en enchaînant les bons résultats et en obtenant la qualification en Ligue des champions, Roberto De Zerbi et ses hommes ont connu des moments plus compliqués. On se souvient notamment des révélations faites sur le vestiaire de l’OM, il y a quelques mois, laissant entendre que De Zerbi avait perdu le soutien de ses joueurs.

«Ceci m’a fait très mal»

Après la victoire 3-1 face au Havre, le coach de l’OM est revenu sur cette période en conférence de presse :

«J’ai été très inquiet quand j’ai lu que j’avais entraîné une mutinerie des joueurs contre De Zerbi. Je me demandais ce qui pouvait être plus faux que ça. Ceci m’a fait très mal. Parce que je peux être jugé comme un bon ou un moins bon entraîneur, mais cela n’est jamais arrivé en 12 ans, pas une seule fois.»

«J’ai toujours eu un bon rapport avec les joueurs»

Dans des propos retranscrits par Le Phocéen, Roberto De Zerbi dément formellement les rumeurs qui entouraient l’OM ces derniers mois :

«J’ai entraîné le Shakhtar, Brighton, des équipes importantes. Mais j’ai toujours eu un bon rapport avec les joueurs. Je suis toujours en accord avec les joueurs et les supporters. Peut-être que j’ai eu des problèmes avec les clubs dans le passé, mais avec les joueurs, presque jamais. Pour certains, quand ils ne jouent pas, ils ne sont pas heureux. Mais ce qui reste, c’est la qualification. Je voudrais finir deuxième. Tout le reste, c’est du bavardage. Ce qui reste, c’est le résultat. Aujourd’hui, on dit que nous sommes troisièmes ou deuxièmes, mais il manque une rencontre. Nous voulons donc la terminer en gardant la deuxième place.»