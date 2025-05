OM : C’est le divorce pour Greenwood ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté pour 30M€ lors du dernier mercato estival, Mason Greenwood a alterné le bon et le beaucoup moins bon cette saison sous les couleurs de l'OM. Au point d'ailleurs que la direction du club phocéen s'interrogé sérieusement sur son avenir, et un divorce n'est pas à exclure avec Greenwood en cas de grosse offre formulée à son sujet cet été.

Auteur de 20 buts et 5 passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Mason Greenwood (23 ans) s'est imposé comme l'un des meilleurs éléments de l'OM après son transfert en provenance de Manchester United l'été dernier, pour 30M€. Et pourtant, l'attaquant anglais est loin de faire l'unanimité, et son avenir à l'OM est encore loin d'être garanti malgré un contrat qui court jusqu'en 2029.

L'OM pas totalement convaincu par Greenwood

En effet, selon les révélations de RMC Sport, la direction de l'OM a prévu de faire un bilan global en fin de saison concernant Mason Greenwood. Son manque d'investissement et d'efforts au quotidien semble être un sujet pour le club phocéen, et ce en dépit de ses statistiques convaincantes.

Un transfert déjà prévu ?

L'OM pourrait donc acter un divorce avec Mason Greenwood si une grosse offre de transfert venait à lui être formulée dans les prochaines semaines, ce qui permettrait de réinvestir cette somme sur un autre attaquant plus concerné par le projet. Affaire à suivre...