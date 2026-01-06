Son mariage de «rêve» avec Mbappé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid, Kylian Mbappé est devenu l'une des références de l'équipe merengue qui fait toujours autant rêver aux quatre coins du monde. Lennart Karl se révèle à l'échelle planétaire avec le Bayern Munich ces derniers mois. Mais l'international espoir allemand de 17 ans cultive le désir assumé de rejoindre Mbappé au Real Madrid.

Lennart Karl va seulement fêter son 18ème anniversaire le 22 février prochain. Et pourtant, le jeune milieu offensif fait déjà partie intégrante des plans de Vincent Kompany au Bayern Munich et reste sur deux buts inscrits lors des trois dernières sorties du club bavarois en Bundesliga et en Ligue des champions.

«Un jour, je veux absolument aller au Real Madrid» Bien qu'il soit contractuellement lié au Bayern Munich jusqu'en 2028, l'année de son 20ème anniversaire, Lennart Karl a partagé un rêve qui lui est cher professionnellement parlant : arborer la tunique du Real Madrid un jour. C'est en effet ce qu'il a dévoilé lors d'une visite à un fan club du Bayern. « J'espère que cela restera entre nous. Le FC Bayern est un très grand club. C'est un rêve d'y jouer. Mais un jour, je veux absolument aller au Real Madrid. C'est le club de mes rêves, mais cela restera entre nous ».