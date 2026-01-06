Tromperie après le PSG : Il balance à la presse !

Axel Cornic

Passé par le Paris Saint-Germain lors de la saison 2020/2021, Moise Kean a fait beaucoup de chemin depuis et évolue actuellement à la Fiorentina. Mais il pourrait bien faire son grand retour en Ligue 1, puisque son nom a été lié à l’autre club de la capitale le Paris FC, qui rêve en grand depuis l’arrivée de ses nouveaux investisseurs.

Ce dimanche, on a pu assister au premier derby 100% parisien en Ligue 1, depuis plus de cinquante ans. Face au PSG, le Paris FC a perdu (2-1), mais fort de nouveaux investisseurs extrêmement puissants il semble bien avoir l’intention de se renforcer... afin de prendre sa revanche !

Moise Kean au Paris FC ? Des nombreuses pistes ont été évoquées ces dernières semaines et en Italie, on a notamment parlé d’un ancien attaquant du PSG. Il s’agit de Moise Kean, qui évolue actuellement à la Juventus et qui possèderait une clause de départ fixée à 62M€. Une somme très importante, même pour un club comme le PFC.