Mercato : L'OM veut recruter une «tête à claque» !

L’OM vise du lourd pour remplacer Luis Henrique, parti à l’Inter. Noa Lang, ailier explosif du PSV Eindhoven, est dans le viseur de Longoria et Benatia. Si son talent ne fait aucun doute, son caractère clivant divise les observateurs. Avec son tempérament de feu, le Néerlandais pourrait vite devenir la nouvelle attraction du Vélodrome.

Alors que la saison 2024-2025 est terminée, l’OM s’est déjà séparé de Luis Henrique. L’ailier brésilien a rejoint l’Inter Milan contre 25 M€, une belle vente pour les dirigeants marseillais, mais une perte de poids qu’il faut compenser. Pour le remplacer, Medhi Benatia et Pablo Longoria auraient jeté leur dévolu sur Noa Lang, ailier du PSV Eindhoven. Avec 14 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues, l’arrivée du champion des Pays-Bas serait un vrai plus pour l’effectif de Roberto De Zerbi.