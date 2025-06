Mercato - OM : La recrue qui va régaler De Zerbi !

En quête de renforts offensifs pour sa campagne de Ligue des champions, l’OM s’apprête à frapper un joli coup sur le marché. Angel Gomes, libre de tout contrat, est sur le point de s’engager avec le club phocéen. Un renfort de choix pour Roberto De Zerbi, séduit par le profil polyvalent de l’ancien milieu de Manchester United.

L’OM est sur tous les fronts durant ce début de mercato d’été. Medhi Benatia et Pablo Longoria essaient de flairer les bons coups et seraient en passe d’en réaliser un premier. L’OM serait sur le point de signer Angel Gomes , libre de tout contrat. L’ancien mancunien rejoindrait son ancien coéquipier chez les Red Devils : Mason Greenwood.

Gomes va signer pour trois saisons

Une information confirmée par La Provence. Le quotidien marseillais explique qu’Angel Gomes et l’OM seraient pratiquement tombés d’accord sur les modalités d’un contrat de trois saisons, courant jusqu’en 2028. Un véritable plus pour l’OM et Roberto De Zerbi, qui cherchent à se renforcer en vue de la prochaine Ligue des champions.