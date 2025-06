Paris FC : Un entraîneur de légende débarque, «c’est excitant»

Joueur du Paris FC, Moustapha Mbow s'est longuement confié sur les ambitions du club, de retour en Ligue 1 la saison prochaine. Avec l'arrivée de la famille Arnault et de Red Bull, les objectifs ont évolué. Le défenseur a fait part de son excitation avant d'entamer le prochain exercice.

« On ne se fixe pas de limites »

Avec l’arrivée de Red Bull, certaines figures du football ont déjà été aperçues à Charléty, comme Jürgen Klopp, conseiller pour les clubs affiliés à la marque autrichienne. « Je l’ai juste aperçu brièvement lors du dernier match de la saison », a reconnu Mbow. Mais le défenseur ne cache pas ses ambitions avec le club promu en Ligue 1. « Notre force, c’est le collectif. On a su créer une vraie cohésion sur le terrain et en dehors. Chacun connaît son rôle, et on se bat les uns pour les autres (...) L’objectif principal est de se maintenir, bien sûr. Mais avec l’état d’esprit et le travail qu’on met en place, on peut viser plus haut. On ne se fixe pas de limites, on veut continuer à grandir », a-t-il assuré ce dimanche.