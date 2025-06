Dembélé : La demande spéciale de Messi après avoir signé !

Ce dimanche, Ousmane Dembélé et Lionel Messi vont se croiser de nouveau. Les deux attaquants n’ont pas joué ensemble au PSG, mais au FC Barcelone. Ils étaient d’ailleurs particulièrement proches et l’Argentin avait favorisé l’intégration du jeune Français en demandant au staff d’Ernesto Valverde ce qu’il pouvait faire pour l’aider, car il était convaincu par son potentiel.

La Coupe du monde des clubs qui se dispute actuellement aux États-Unis nous permet d’assister à des matchs que l’on a peu l’habitude de voir. Cela sera d’ailleurs le cas une nouvelle fois ce dimanche, avec le huitième de finale entre le PSG et l’ Inter Miami . Une rencontre savoureuse car elle permettra également des retrouvailles entre le champion de France et son ancien joueur, Lionel Messi .

Le PSG entend bien se défaire de l’ Inter Miami pour passer en quart de finale et pour y arriver il pourra compter sur une aide précieuse. En effet, après avoir loupé les trois matches de poule, Ousmane Dembélé devrait être de la partie. Le Français a repris l’entraînement collectif depuis quelques jours et il serait enfin fin prêt. Toutefois, Luis Enrique ne devrait pas brusquer les choses, puisque l’attaquant devrait commencer la rencontre face aux coéquipiers de Lionel Messi sur le banc, avant de rentrer sans doute en fin de partie.

Lionel Messi a aidé Dembélé à Barcelone

Si Lionel Messi et Ousmane Dembélé se croisent sur le terrain ce dimanche, il y a fort à parier que les deux hommes se prendront dans les bras. En effet, d’après les informations de L’Équipe, le Français regardait souvent les matches de l’Argentin avec le FC Barcelone quand il était petit et le multiple Ballon d’or était donc une raison de la passion du Parisien pour le Barça. De plus, lors de l’arrivée du champion du monde 2018 en Espagne, Messi avait tout fait pour favoriser son intégration en demandant notamment au staff d’Ernesto Valverde comment l’aider. Preuve de la considération que l'octuple Ballon d'Or porte à son ancien coéquipier.