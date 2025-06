«Pas de gaieté de coeur», elle balance sur le transfert de Messi au PSG !

La rédaction

Deux ans après la fin de l’aventure parisienne de Lionel Messi, Marion Bartoli revient sur les conditions de son arrivée au PSG. Pour l’ancienne joueuse de tennis, l’Argentin n’a pas vraiment choisi le club parisien, mais s’y est résolu, faute de mieux, à cause de la situation économique du FC Barcelone.

Après avoir passé la majeure partie de sa carrière et avoir tout gagné au FC Barcelone, Lionel Messi a dû quitter le club catalan, libre de tout contrat, car ce dernier ne pouvait plus payer son salaire. L’octuple Ballon d’Or rejoint alors le PSG à l’été 2021 et y passe deux saisons, jusqu’en 2023. Si le passage de Lionel Messi au PSG n’est pas mauvais d’un point de vue statistique, les supporters parisiens n’en gardent pas un bon souvenir.

«Il n’est pas venu de gaieté de cœur» Interrogée au micro de RMC sur le passage de Lionel Messi au PSG, Marion Bartoli refuse de parler d’un « échec total ». L’ancienne joueuse de tennis explique également que le génie argentin n’a pas vraiment eu le choix que de signer pour le club de la capitale : « “Échec total”, ça me gêne au vu de ses statistiques, et surtout au vu de ce qu’il a produit en préparation pour la quête de sa vie, qui était d’aller chercher cette Coupe du monde. Oui, sur la première année, ça a été une acclimatation compliquée pour lui. On sait très bien qu’il n’est pas venu de gaieté de cœur au Paris Saint-Germain. »