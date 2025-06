Mercato - OM : Rabiot, Greenwood… McCourt lâche une grosse annonce !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans un entretien accordé au JDD, Frank McCourt a évoqué le besoin de stabilité à l’OM, aussi bien sur le plan institutionnel que sportif. L’homme d’affaires américain veut donc conserver l’équipe dirigeante actuellement en place, mais également les meilleurs éléments de son effectif, à l’instar d’Adrien Rabiot, Mason Greenwood, Leonardo Balerdi et Amine Gouiri.

« Le club n’est pas à vendre et il ne faut laisser place à aucune ambiguïté là-dessus. » Auprès du JDD, Frank McCourt a une nouvelle fois démenti les rumeurs de vente de l’OM. L’homme d’affaires américain, propriétaire du club depuis 2016, a tout de même ouvert la porte à l’arrivée de nouveaux investisseurs, mais « ce qui compte, c’est la stabilité de l’Olympique de Marseille et sa capacité à continuer de grandir. »

Une stabilité « nécessaire » à l’OM En ce sens, Frank McCourt veut continuer de s’appuyer sur les dirigeants actuellement en place à l’OM, où Alessandro Antonello a récemment été nommé directeur général : « Je souhaite conserver le triumvirat en fonction pour diriger le club ? Oui, c’est mon souhait le plus cher. Dans le milieu du sport, où je travaille depuis longtemps, il y a beaucoup de changements, les gens vont et viennent et il est difficile de maintenir une continuité. Elle est pourtant nécessaire. C’est une priorité de ce plan triennal. »