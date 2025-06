Vente OM : La bombe est lâchée dans la presse !

Propriétaire de l’OM depuis 2016, Frank McCourt a multiplié les démentis au cours des dernières années concernant une vente du club phocéen. Malgré les dires de l’Américain, ce sujet continue encore et toujours d’être sur la table. Va-t-on alors assister à une cession prochaine de l’OM ? Une fois de plus, McCourt a été très clair sur le sujet.

« Plus c'est gros, plus ça passe dans le pitoyable univers de la fake news »

Voilà que les propos de Frank McCourt ont le mérite d’être très clairs concernant la vente de l’OM. D’ailleurs, avant l’Américain, c’est Alexandre Jacquin, journaliste à La Provence, qui avait tenu à démonter tout ce feuilleton : « On lit, depuis plus de cinq ans, leurs scénarios imaginaires de vente et leurs théories abracadabrantesques de reprise en main cachée par l'Arabie saoudite. Plus c'est gros, plus ça passe dans le pitoyable univers de la fake news, de la mythomanie et du complotisme qui gangrène les réseaux sociaux. (…) Frank McCourt ne jette pas les dollars par les fenêtres, demande (logiquement) des comptes à Pablo Longoria et récupèrera peut-être sa mise un jour, s'il décide de s'en aller. Ce qui n'est pas le cas aujourd’hui ».