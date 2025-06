McCourt : Le gros coup de chance pour l'OM ? 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2016, l'OM entrait dans une nouvelle ère avec la vente du club par Margarita Louis-Dreyfus. Sur la Canebière, c'est Frank McCourt qui a alors repris les commandes, débarquant ainsi dans le monde du football après avoir dirigé la franchise de baseball des Dodgers. L'Américain a investi des centaines de millions d'euros à l'OM, mais il est loin de faire l'unanimité. Pourtant, à Marseille, on aurait toutes les raisons de s'estimer chanceux d'avoir McCourt.

Propriétaire de l'OM, Frank McCourt est loin de faire l'unanimité à Marseille. Et pourtant, quand on voit ce qui se passe actuellement à l'OL avec John Textor et aux Girondins de Bordeaux avec Gérard Lopez, qui aurait d'ailleurs pu racheter le club phocéen en 2016, l'OM n'est pas si mal loti. Avoir McCourt serait donc un coup de chance et c'est ce qu'Alexandre Jacquin a tenu à rappeler aux plus sceptiques.

« Rendre à César ce qui lui appartient en remerciant Margarita Louis-Dreyfus » Dans un édito pour La Provence, le journaliste a ainsi volé au secours de Frank McCourt. A propos du propriétaire de l'OM, Alexandre Jacquin écrit notamment : « Parfois, il faudrait pourtant se poser quelques instants, garder la tête froide, observer la concurrence et rendre à César ce qui lui appartient en remerciant Margarita Louis-Dreyfus d'avoir choisi Frank McCourt comme acheteur en 2016. Que serait devenu l'Olympique de Marseille si elle avait préféré le projet de Gérard Lopez, dont on constate ce qu'il a donné aux Girondins de Bordeaux, écurie historique désormais en National 2 et régulièrement menacée de disparition pure et simple ? ».