Une superstar rejoint le PSG, c’est le jackpot !

Depuis l’arrivée du Qatar en 2011, le PSG a vu passer de très nombreuses stars. En 2013, le club de la capitale décidait lors du mercato hivernal de faire signer David Beckham. Le Spice Boy n’aura pas marqué l’histoire du champion de France, mais aura servi au développement économique de Paris. Cette signature aura également permis au milieu de terrain de lui rapporter gros.

Depuis quelque temps, le PSG a décidé de changer sa stratégie sur le marché des transferts. Plus question de recruter des stars internationales qui ne mouillent pas le maillot et qui viennent pour l’argent. Le club de la capitale préfère maintenant miser sur des jeunes joueurs à fort potentiel et cela semble payant, avec notamment la victoire en finale de la Ligue des champions.