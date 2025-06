PSG - Messi : Le divorce qui ne passe pas !

Ce dimanche, le PSG a rendez-vous avec un certain Lionel Messi. La formation parisienne affronte l’Inter Miami pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs. Les deux parties n’ont absolument pas oublié leur mariage raté et leur divorce houleux, même si cette rencontre ne devrait pas laisser place à un règlement de comptes.

Le PSG et Messi n'ont pas oublié leurs différends

Comme le rapporte Le Parisien, l’affrontement entre le PSG et Lionel Messi est une affaire de fierté et d’honneur. Les deux parties n’ont pas oublié leur divorce houleux. L’Argentin a mal vécu son séjour en Ligue 1, et le club de la capitale n’a pas digéré les piques envoyées par le champion du monde 2022 depuis son départ.