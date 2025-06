Mercato - OM : Le forcing à l'étranger pour ces retrouvailles !

L’axe Rome-Marseille est très chaud en ce moment. L’Olympique de Marseille souhaiterait trouver un accord pour le transfert d’Evan Ndicka, défenseur central de 25 ans qui évolue actuellement à l’AS Roma. Et du côté des Giallorossi, on aimerait beaucoup s’attacher les services d’un indésirable marseillais, avec Ismaël Koné.

Ces derniers jours, le mercato marseillais s’est emballé autour d’un possible échange. Sky Sport Italia a en effet annoncé que l’OM aimerait trouver un accord pour accueillir Evan Ndicka et envoyer Ismaël Koné à l’AS Roma, déjà prêté au Stade Rennais l’hiver dernier. Mais rapidement, les négociations ont bloqué et cette opération serait tombée à l’eau...