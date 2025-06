Transfert de rêve, il dit adieux à l’OM ?

Installé depuis 2022 au Los Angeles FC, Denis Bouanga continue d’enchaîner les performances en MLS. Supporter de l’OM de longue date, l’international gabonais avait failli rejoindre le club phocéen cet hiver. Mais malgré les nombreux appels du pied, Bouanga semble vouloir poursuivre sa carrière américaine, loin de Marseille… pour le moment.

«Ma famille se sent très bien ici»

Ayant effectué de nombreux appels du pied pour rejoindre l'OM, Denis Bouanga semble désormais avoir un autre plus pour son avenir. Invité de L'After Foot, l'attaquant du Los Angeles FC a fait savoir : « Je ne me vois pas rentrer ? Je ne sais pas du tout. Ma famille se sent très bien ici, je suis très bien ici. Pourquoi je rentrerai ? J’ai beaucoup de touches en Ligue 1 ? J’en ai. J’en ai eu cet hiver aussi. Après, de là à tout quitter, non. Je me suis posé des questions. »