Retour de Mbappé : Luis Enrique prêt à dire oui au PSG ?

Kylian Mbappé n’est aujourd’hui pas le jour qui défend le plus. Aujourd’hui, il serait donc difficile de l’imaginer dans le PSG de Luis Enrique, qui demande un investissement total de ses joueurs pour récupérer le ballon. De quoi faire dire qu’un retour de Mbappé au sein du club de la capitale serait inenvisageable ? Pas sûr…

On l’a vu lors de la finale de la Ligue des Champions face à l’ Inter Milan, Ousmane Dembélé n’a pas compté ses efforts pour faire le pressing et défendre. Attaquant, le numéro 10 du PSG était surtout le premier défenseur. Une demande de Luis Enrique qui attend une implication défensive de tous ses joueurs. De quoi faire dire à certains que Kylian Mbappé , pas à l’aise avec le fait de défendre, n’aurait pas sa place dans cette version du PSG .

« On aurait adoré l’avoir »

Kylian Mbappé aurait donc pu faire le plus grand bien dans ce PSG qui a tout gagné. D’ailleurs, après la victoire en Ligue des Champions, Luis Enrique avait même reconnu à propos de la star partie au Real Madrid : « On aurait adoré l'avoir, mais sa décision était différente, et on l'a acceptée ».