Vitinha : Clash confirmé au PSG ?

Passé au PSG entre 2021 et 2023, Lionel Messi n’a pas réussi à s’imposer durablement dans le vestiaire parisien. Certains joueurs, comme Vitinha, auraient gardé un mauvais souvenir de son attitude, le champion du monde ayant, selon le journaliste Loïc Tanzi, cherché à affirmer son autorité en ignorant les jeunes du groupe.

Lionel Messi a marqué le PSG par son talent, mais aussi par une relation parfois tendue avec certains jeunes coéquipiers durant son passage entre 2021 et 2023. Selon les informations de L’Équipe, l’Argentin n’a pas toujours été tendre avec ses partenaires, notamment Vitinha.

En marge des retrouvailles récentes entre Messi et le PSG, Loïc Tanzi est revenu sur l’ambiance dans le vestiaire sous la star argentine. « Par moments, il pouvait donner l’impression aux autres qu’ils étaient trop faibles pour lui. Il ne leur parlait pas, ne les calculait pas. Mais c’est juste son caractère, sa façon d’être dans le vestiaire », a expliqué le journaliste au micro de L’Équipe de Greg.

« Il n’avait pas de problèmes avec Messi et Neymar »

Ce comportement froid et distant vis-à-vis des jeunes joueurs, comme Vitinha, a créé des tensions, certains pouvant se sentir exclus ou dévalorisés. Pourtant, cette attitude n’était pas généralisée : Messi entretenait de très bonnes relations avec les cadres du vestiaire, notamment Neymar et Kylian Mbappé. « Il n’avait pas de problèmes avec Messi et Neymar, par exemple », a précisé Tanzi.