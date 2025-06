PSG : Lionel Messi dégoûté par son transfert ?

La rédaction

Dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe du Monde des Clubs, l’Inter Miami va affronter ce dimanche le PSG. Lionel Messi va donc retrouver son ancien club pour la première fois, et vu son passage plus que mitigé à Paris et ses déclarations pas toujours très élogieuses envers le club, l’Argentin déchaîne les passions à quelques jours du choc et certaines sorties ne passent pas inaperçues.

Lionel Messi l’a dit à plusieurs reprises, son transfert au PSG n’était pas voulu et il ne se plaisait pas là-bas. Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a dénoncé l’hypocrisie et l’ingratitude de l’Argentin envers le PSG. Même si Messi ne voulait pas venir au PSG, il faut rappeler qu’il est arrivé car ni le FC Barcelone ni aucun autre club européen ne pouvait payer l’énorme salaire qu'il demandait.

« Il était venu à reculons » N'ayant pas vécu deux très belles années au PSG, Lionel Messi n'était pas le plus emballé à l'idée de rejoindre le club de la capitale. En effet, Daniel Riolo a fait savoir : « A Paris, il était mauvais, il n’avait pas envie de jouer, il était venu à reculons. Les supporters veulent un mec qui joue à fond et qui souhaite être là. Il n’a pas envie d’être là. Donc les fans se sont sentis offensés. En plus quand il est parti, il n’a pas hésité à baver sur le club. Donc Messi je l’adore, il est extraordinaire quand il touche le ballon, mais sur son rapport au PSG, il est dégueulasse ».