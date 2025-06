Transferts : «Monstrueux», le PSG annonce du jamais-vu !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

À quelques jours des retrouvailles entre Lionel Messi et le PSG, en huitième de finale de la Coupe du monde des clubs, L’Équipe retrace le passage du génie argentin dans la capitale. Une parenthèse aussi inattendue qu’éphémère. Alors que beaucoup l’imaginaient finir à Barcelone, son arrivée à Paris avait provoqué un véritable séisme.

Août 2021. Dans les bureaux du PSG , la saison est encore loin de commencer et les équipes profitent d’un moment de calme avant la tempête. Mais ce calme ne durera pas. Lionel Messi, libre après une fin de contrat mouvementée avec le FC Barcelone, entre en contact avec Nasser Al-Khelaïfi. L’entourage du joueur cherche une porte de sortie alors qu’approche la Coupe du monde au Qatar. En quelques heures, le président parisien enclenche ce que beaucoup qualifieront d'« opération du siècle », pour faire venir la star argentine à Paris.

L’arrivée de Messi bouscule tout le club. Les salariés se mobilisent pour préparer cet événement exceptionnel. « C’était monstrueux, du jamais vu », raconte un employé du PSG à L’Équipe. « Pendant plusieurs jours, on a dû travailler sans relâche. Le 10 août, quand Messi foule enfin le sol parisien, il passe une vingtaine de minutes à poser pour des photos au Parc des Princes, puis il repart à son hôtel. Tout s’est fait dans une certaine urgence, dans la précipitation. »

Messi perdu dans son nouvel environnement

L’effervescence est totale, mais derrière cette frénésie, Messi fait face à un véritable choc culturel. Habitué à Barcelone, ville où il a grandi et évolué toute sa carrière, l’Argentin découvre un univers nouveau, loin de ses repères. « Il est plutôt timide, et parfois, il semblait ébahi, un peu perdu », confie un autre salarié. « Tout est allé trop vite : changement de vie non voulu, nouvel environnement, nouvelle langue. Il était vraiment déraciné. ». Messi ne s’épanouira jamais pleinement à Paris.