Mercato : Il quitte le PSG et se lâche sur son départ

Apparu à plusieurs reprises avec le PSG cette saison, Yoram Zague s’envole pour le Danemark. Le jeune défenseur, formé au club depuis ses 13 ans, a été prêté avec option d’achat au FC Copenhague. Un nouveau chapitre s’ouvre loin de Paris, mais le titi semble déjà séduit par cette aventure et les perspectives qu’elle offre.

Zague impatient d'ouvrir ce nouveau chapitre

Malgré quelques apparitions cette saison sous les ordres de Luis Enrique, Zague avait peu de perspectives à court terme au sein de l’équipe première. Le PSG, soucieux de faire grandir ses jeunes talents dans un cadre compétitif, a donc validé ce prêt vers un club réputé pour sa capacité à développer les jeunes joueurs. Dans un entretien accordé au site officiel du FC Copenhague, Zague a partagé son enthousiasme : « Cela signifie beaucoup pour moi de rejoindre un club comme le F.C. Copenhague. J’ai reçu une formation solide au PSG et je suis reconnaissant d’y avoir fait mes débuts, mais je pense qu’il est temps de franchir un cap. J’ai suivi les matches européens du club et vu à quel point il donne sa chance aux jeunes. Cela m’inspire et correspond à mes ambitions. »