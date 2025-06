Hakimi : Le transfert obligatoire au PSG !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le PSG est en pleine Coupe du monde des clubs, le mercato est également en cours. Le club de la capitale est sur tous les fronts, préparant ainsi son recrutement. Alors qu’on parle beaucoup de l’arrivée d’Illya Zabarnyi, l’effectif de Luis Enrique a besoin d’autres renforts. A commencer au poste de latéral droit où Achraf Hakimi est bien seul.

Vainqueur de la Ligue des Champions, le PSG peut compter sur la meilleure paire de latéraux actuellement avec Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Aujourd’hui, il ne fait aucun doute que le Marocain est le meilleur à son poste. Décisif défensivement et offensivement, le Parisien est primordial dans le schéma de Luis Enrique. Forcément, quand Hakimi n’est pas là, c’est plus dur pour le PSG.