Transfert à 70M€, une star va quitter le PSG ?

Cet été, le PSG veut absolument recruter un défenseur central droitier. Le club de la capitale creuse une piste en profondeur depuis plusieurs semaines, puisque Luis Campos fait des pieds et des mains pour offrir Illya Zabarnyi à Luis Enrique. L’Ukrainien pourrait débarquer contre un chèque de 70M€, mais cela pourrait entraîner le départ de Marquinhos, qui pourrait quitter Paris après 12 saisons. Selon vous, le joueur de Bournemouth va-t-il pousser le Brésilien vers la sortie ? À vos votes !

Zabarnyi est tout proche du PSG

Luis Campos travaille donc pour trouver le renfort idéal en défense et il pourrait bien avoir déniché la perle rare. Selon de nombreuses sources, le club de la capitale serait en négociations avec Illya Zabarnyi depuis plusieurs semaines. Ce dernier appartient à Bournemouth et il aurait déjà donné son accord pour rejoindre Paris. La formation anglaise, elle, tiendrait bon et elle demanderait entre 60 et 70M€ pour lâcher le crack de 22 ans. Une somme qui ne devrait pas décourager le champion de France.