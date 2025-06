Le gros coup à l’étranger qui régale le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG est allé aux États-Unis avec l’ambition de remporter la Coupe du monde des clubs, mais également de séduire de nouveaux fans de l’autre côté de l’Atlantique. Un pari d’ores et déjà réussi selon Fabien Allègre, directeur de la marque PSG, qui salue le succès rencontré par la boutique éphémère lancée à Los Angeles.

Cela fait une dizaine de jours que le PSG s’est installé à Los Angeles, pour la Coupe du monde des clubs. Un déplacement justifié par la première édition à 32 participants de cette compétition et qui permet à la formation parisienne de booster la notoriété de sa marque déjà reconnue à l’étranger, et notamment aux États-Unis avec des boutiques à Las Vegas ou encore New York. Le club a installé en Californie la PSG House le temps de son passage, une boutique éphémère qui cartonne avec environ 2 000 visiteurs par jour.

« Pour l’instant, on a réussi notre pari » Interrogé par Le Parisien, Fabien Allègre, directeur de la marque PSG, ne cache pas sa satisfaction en évoquant le succès rencontré : « Le bilan est très positif. Les gens répondent présent et l’affluence dépasse nos attentes. Le fait d’avoir le trophée de la Ligue des champions ici est forcément un atout. Les fans de foot et même ceux qui s’y intéressent moins veulent se prendre en photo avec. Nous sommes très contents. Il y a de bonnes vibrations. Le président est également ravi. On a imaginé ce projet avec la volonté d’amener à Los Angeles ce qu’on aime faire au club, en s’adaptant aux codes locaux. Pour l’instant, on a réussi notre pari. »