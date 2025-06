Transfert à 90M€, le Real Madrid répond cash !

Jusqu’à présent, le Real Madrid s’est montré très actif sur le mercato. Le club madrilène a déjà bouclé trois transferts pour se renforcer. Rodrygo pourrait cependant faire le chemin inverse et quitter la capitale espagnole. La Casa Blanca n’entendrait toutefois pas se séparer de son international brésilien pour le moment.

Le Real Madrid refuse son transfert... pour l'instant

Comme le rapporte AS, la Casa Blanca continuerait de faire confiance à Rodrygo et ne souhaiterait donc pas le vendre. Mais si Xabi Alonso estime qu’il n’a plus sa place dans l’effectif, le Real Madrid pourrait changer d’avis et être favorable à un départ. Un transfert pourrait être envisageable pour la somme de 90M€. À voir si un club sera prêt à débourser autant d’argent pour Rodrygo s’il ne parvient pas à convaincre Xabi Alonso. À suivre...