Conflit Mbappé-PSG : L'étonnante menace de Booba !

Ce mardi, une information judiciaire a été ouverte pour harcèlement moral après une plainte déposée par Kylian Mbappé contre le PSG le 16 mai dernier. L'attaquant français, aujourd'hui au Real Madrid, est en plein conflit avec son ancien club depuis l'année dernière et les choses ne sont pas près de s'arranger. Actuellement aux Etats-Unis avec les Merengue pour la Coupe du monde des clubs, il n'a pas pu jouer, la faute à une gastro-entérite. D'après Booba, ce virus ne serait pas arrivé par hasard.

Kylian Mbappé menacé par Booba

En reprenant l'information tombée ce jeudi, Booba n'a pas hésité à faire quelques révélations sur la nature de la gastro-entérite dont a souffert Kylian Mbappé à son arrivée aux Etats-Unis. « Si tu ne laisses pas Nasser tranquille je vais lui dire ce que tu fais à Palm Beach et avec qui et pourquoi tu as chopé une "gastro". Joue au foot marque des buts et vends des maillots. Tu vas pas nous péter les c******* longtemps Kyky. Et passe ton permis! » lui lance-t-il. De quoi provoquer de nombreuses réactions sur la toile.