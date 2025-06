Lionel Messi, «la clause du siècle» signée après le PSG ?

Pour signer Lionel Messi, l’Inter Miami de David Beckham a dû mettre le paquet, et le contrat de l’Argentin serait unique. Tout comme son président, l'ancien joueur du PSG aurait obtenu des avantages colossaux que très peu de clubs pourraient se permettre d’offrir, et que très peu de joueurs pourraient espérer avoir un jour.

Après son passage au Real Madrid, David Beckham a signé au Los Angeles Galaxy en 2007. L'Anglais avait dans son contrat une clause qui lui permettait de créer sa franchise pour 25M€, ce qui est dérisoire. « Quand Beckham est arrivé en MLS, il avait une clause, la clause du siècle selon moi, qui était une franchise MLS à un prix très négocié, 25M€, ce qui est rien. C’est le coup du siècle », a révélé Thibaut Astier , agent basé aux Etats-Unis, pour L'After Foot. 15 ans plus tard, Beckham et l’ Inter Miami o nt signé Lionel Messi en provenance du PSG . Et voilà qu'un contrat similaire à celui de l'Anglais aurait été signé par La Pulga.

Un contrat XXL pour Messi

En apparence, le contrat de Lionel Messi semble classique. L’Argentin touche 20M€ par saison. Pour un ordre d’idée, Kylian Mbappé touche 31M€ au Real Madrid et Ousmane Dembélé 18M€ au PSG. Pour Messi, ce sont les bonus et clauses qui changent tout. Le joueur argentin touche un pourcentage sur les abonnements Apple TV dans le pays, ce qui fait monter le contrat à des sommets. « Messi a négocié une clause équivalente. Et là où il a été très fort, c’est qu’il a un salaire faible (20M€ par an), mais il prend un pourcentage sur les abonnements Apple TV. Donc on monte sur des chiffres impressionnants », a précisé ainsi Thibaut Astier.