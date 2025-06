PSG : Luis Enrique devant la justice ?

Encore sur un nuage depuis la victoire en Ligue des Champions, Luis Enrique pourrait être ramené sur terre par la justice espagnole. Selon les médias ibériques, l’entraineur du Paris Saint-Germain est convoqué pour témoigner dans l’affaire Negreira, qui a marqué l’histoire récente du FC Barcelone.

Très critiqué depuis sa signature en 2023, Luis Enrique a mis tout le monde d’accord. Il a réussi à imposer son idée de football au PSG , en faisant de son équipe l’une des plus craintes de la planète football. Sa victoire en Ligue des Champions , la première de l'histoire du club parisien, a d’ailleurs montré que son succès est total.

Rebondissement dans « l’affaire Negreira » ?

Pour rappel, « l’affaire Negreira » a été révélée en 2023 et est considéré comme le plus gros scandale de l’histoire du sport, de l’autre côté des Pyrénées. Le FC Barcelone est en effet accusé d’avoir versé entre 2001 et 2018 près de 8,4M€ à José María Enríquez Negreira, vice-président du comité technique des arbitres espagnols, ainsi qu’à certaines sociétés de sa propriété.