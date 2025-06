Le transfert à 30M€ qui va dégouter l’OM !

Axel Cornic

A la recherche de renforts en attaque, l’Olympique de Marseille a multiplié les pistes à l’étrangers, allant jusqu’à s’intéresser à un certain Noa Lang. L’ancien prodige du football néerlandais et de la formation de l’Ajax Amsterdam serait une recrue très intéressante pour Roberto De Zerbi et le club phocéen, mais il devrait finalement prendre une toute autre direction

Si tous les yeux sont tournés vers la défense, l’OM tente également de se renforcer dans d’autres secteurs de jeu. C’est le cas en attaque, où l’objectif affiché est celui de recruter le pendant à gauche de Mason Greenwood, avec Amine Gouiri qui terminera le trio. Mais pour le moment, aucun dossier ne semble sourire aux Marseillais.

Le feuilleton Noa Lang L’un des premiers noms évoqués en ce mercato estival est celui de Noa Lang, qui collerait parfaitement au football prôné par De Zerbi. Cette piste a d’ailleurs beaucoup fait parler, avec un petit clin d’œil sur les réseaux sociaux en lien notamment avec le rappeur marseillais Jul. Mais le soufflé est rapidement retombé ces derniers jours, puisque l’ailier gauche du PSV Eindhoven a commencé à s’éloigner doucement mais surement de l’OM, pas vraiment prêt à dépenser 20 ou 25M€ pour s’attacher ses services.