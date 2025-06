Transfert à 35M€ : L'OM est enfin fixé !

L’Olympique de Marseille devra faire une croix sur l'une de ses pistes prioritaires en attaque. Alors que le club cherchait à remplacer Luis Henrique, transféré à l’Inter Milan, Noa Lang s’apprête à rejoindre Naples. L’OM se retrouve donc contraint de revoir ses plans pour renforcer son secteur offensif lors de ce mercato estival.

L’OM se montre très actif sur le mercato et multiplie les pistes à différents postes clés. Les dirigeants phocéens ont enregistré le départ de Luis Henrique vers l’Inter Milan contre 25 M€, une vente qui rapporte une grosse somme d’argent mais qu’il faut compenser numériquement. Si l’Olympique de Marseille a déjà recruté au milieu de terrain, avec l’arrivée libre d’Angel Gomes , ancien du LOSC , et en défense, avec le recrutement de CJ Egan-Riley , Medhi Benatia et Pablo Longoria doivent maintenant offrir à Roberto De Zerbi des recrues offensives. Ils ont pour cela ciblé l’attaquant du PSV Eindhoven : Noa Lang.

Noa Lang ne signera pas à l’OM

Longtemps dans les négociations, l’OM est désormais définitivement hors du dossier menant à l’ailier néerlandais. Comme l’explique le journaliste italien Matteo Moretto, Noa Lang et le Napoli auraient trouvé un accord verbal pour un contrat jusqu'en 2030, d’environ 2,8 M€ nets (plus bonus). Naples et le PSV Eindhoven approcheraient également d’un accord pour un transfert compris entre 30 et 35 M€, avec 10 % à la revente. L’accord final pourrait être trouvé dans les prochaines heures entre les deux clubs. Une mauvaise nouvelle pour l’OM, confirmée par Fabrizio Romano.