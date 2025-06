Signature au PSG, la réponse imminente de Mourinho !

Prêté à Aston Villa, Marco Asensio a retrouvé un bon niveau avec 8 buts en 21 matchs, mais le club anglais ne souhaite pas le conserver. L'Espagnol ayant été proposé à plusieurs clubs dont Fenerbahçe, le PSG attend la réponse imminente de José Mourinho pour un possible transfert en Turquie.

Le choix de Mourinho

L’ancien joueur du Real Madrid aurait alors été proposé à Fenerbahçe et à José Mourinho, comme le rapporte le journaliste Ekrem Konus. Le PSG espère en tirer entre 17 et 20 M€, et le Special One devrait donner sa réponse la semaine prochaine concernant l’arrivée de Marco Asensio en Turquie.