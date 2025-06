«Même bourré», Luis Enrique annule son transfert !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entraîneurs du PSG et de l’Inter Miami, Luis Enrique et Javier Mascherano se connaissent très bien, l’Espagnol ayant entraîné l’Argentin au FC Barcelone. Forcément, il y a de nombreuses histoires à raconter entre les deux. Et avant le huitième de finale de la Coupe du monde des clubs, Luis Enrique a notamment révélé sa première rencontre avec Mascherano.

Pendant que Lionel Messi va retrouver le PSG ce dimanche soir, Luis Enrique aura également face à lui des joueurs et un entraîneur qu’il connait très bien. En effet, sur le banc de l’Inter Miami, Javier Mascherano a été entraîné par L’Espagnol du côté du FC Barcelone. La relation a d’ailleurs été très bonne entre les deux en Catalogne.

« Je lui ai dit qu'il n'y avait aucune possibilité qu'il parte, même bourré » Compte tenu de ce passé commun, Luis Enrique en a des choses à dire sur Javier Mascherano. C’est ainsi qu’en conférence de presse, l’entraîneur du PSG a évoqué sa première rencontre avec l’Argentin, la même fois où il a mis son veto pour le départ de ce dernier, faisant alors savoir : « La première discussion que j'ai eue avec lui c'était à l'école britannique de Barcelone car nos filles y étaient scolarisées. Il y avait des bruits selon lesquels il pouvait quitter le Barça. Je lui ai dit qu'il n'y avait aucune possibilité qu'il parte, même bourré ».