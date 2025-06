Mercato : Le PSG snobé, l'incroyable décision de Beckham !

Il y a douze ans maintenant, le PSG faisait sensation à l’hiver 2013 en recrutant David Beckham pour un contrat de six mois. L’arrivée de l’Anglais était un vrai coup commercial, puisqu’il ne sera resté que six mois à Paris, sans avoir beaucoup d’influence. Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi avait tenté de prolonger l’aventure en France du milieu offensif, qui avait finalement décliné la proposition.

Cette saison, lors du mercato hivernal, le PSG n’a pas hésité à mettre la main à la poche pour s’offrir Khvicha Kvaratskhelia . Le Géorgien a débarqué contre un chèque de 70M€ et force est de constater que cela a été une vraie bonne idée. L’attaquant s’est imposé sur le côté gauche du secteur offensif parisien et il a été pour beaucoup dans le sacre du club de la capitale en Ligue des champions .

Mais des années avant Khvicha Kvaratskhelia , c’est un tout autre transfert que le PSG bouclait lors d’un mercato hivernal. En 2013, le club de la capitale s’offrait David Beckham pour six mois, qui évoluait à cette époque au Los Angeles Galaxy . L’arrivée de l’Anglais avait alors mis un coup de projecteur sur Paris et sa venue ressemblait plus à une opportunité marketing.

Al-Khelaïfi a tenté de faire prolonger Beckham

Pendant ses six mois au PSG, David Beckham n’aura donc pas eu une influence considérable, lui qui n’aura disputé que 14 rencontres avec Paris. Toutefois, à en croire les informations du Parisien, Nasser Al-Khelaïfi aurait bien voulu que l’aventure française de l’Anglais dure plus longtemps. Le boss du champion de France voulait faire prolonger le Spice Boy, mais ce dernier avait refusé la proposition. Il préférait alors s’occuper de sa famille et de son projet de franchise de MLS. Quelques années plus tard d’ailleurs, Beckham a fait sortir de terre l’Inter Miami, qui défiera d’ailleurs le PSG ce dimanche en huitième de finale de la Coupe du monde des clubs.